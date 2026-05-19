Binaghi e la telefonata di Sinner | Avevo paura non giocasse Internazionali
Angelo Binaghi ha raccontato di aver avuto paura che Jannik Sinner potesse rinunciare a partecipare agli Internazionali d’Italia 2026. La preoccupazione è nata prima dell’inizio del torneo, quando Binaghi ha ricevuto una telefonata dal tennista. La conversazione ha alimentato le sue apprensioni riguardo alla presenza di Sinner in campo durante l’evento. La vicenda si inserisce nel contesto delle tensioni e delle incertezze che hanno coinvolto il torneo e i suoi protagonisti.
(Adnkronos) – Angelo Binaghi è stato 'terrorizzato da Jannik Sinner prima degli Internazionali d'Italia 2026. Il presidente della Fitp, dopo il trionfo del tennista azzurro nel Masters 1000 di Roma, ha svelato un retroscena che risale ai giorni immediatamente precedenti al torneo, quando si era diffusa la voce di un possibile forfait di Sinner nel. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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