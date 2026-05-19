Binaghi e la telefonata di Sinner | Avevo paura non giocasse Internazionali

Angelo Binaghi ha raccontato di aver avuto paura che Jannik Sinner potesse rinunciare a partecipare agli Internazionali d’Italia 2026. La preoccupazione è nata prima dell’inizio del torneo, quando Binaghi ha ricevuto una telefonata dal tennista. La conversazione ha alimentato le sue apprensioni riguardo alla presenza di Sinner in campo durante l’evento. La vicenda si inserisce nel contesto delle tensioni e delle incertezze che hanno coinvolto il torneo e i suoi protagonisti.

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