Bimbo morto dopo il trapianto segnali distensivi tra la famiglia e il Monaldi

Dopo un periodo di tensioni, si registrano segnali di distensione tra i genitori di un bambino deceduto in seguito a un trapianto di cuore e l’ospedale Monaldi. La famiglia aveva sollevato questioni legate alla trattativa per un eventuale risarcimento, e nelle ultime ore l’avvocato dei genitori ha rilasciato dichiarazioni che indicano un miglioramento nei rapporti. La vicenda riguarda il decesso del bambino avvenuto il 21 febbraio, a circa un mese dall’intervento.

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Segnali distensivi tra la famiglia del piccolo Domenico Caliendo e l'ospedale Monaldi. Dopo le tensioni degli ultimi giorni sulla trattativa per il risarcimento, l'avvocato Francesco Petruzzi, legale dei genitori del bambino morto lo scorso 21 febbraio dopo un trapianto di cuore fallito, parla di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Cancer, Pain and Death: Donor 7069 and the Sperm Bank Crisis Sullo stesso argomento Bimbo trapiantato, l’avvocato: “Segnali distensivi col Monaldi”Tempo di lettura: 2 minuti “ Non vi è mai stata alcuna volontà di contrapposizione nei confronti dell’Ospedale Monaldi, né alcuna finalità di rivalsa... Bimbo morto dopo il trapianto a Napoli, interventi sospesi al MonaldiLa Regione dovrà verificare la “sussistenza di tutte le condizioni organizzative, professionali e di sicurezza necessarie”. Bimbo morto dopo cura antibiotica, due indagati e incidente probatorio. Disposto dal gip di Napoli dopo il rigetto dell'istanza di archiviazione del pm #ANSA x.com Bimbo morto dopo cura antibiotica, due indagati e incidente probatorioSarà l'incidente probatorio disposto dalla gip di Napoli Federica De Bellis a fare luce sul decesso di Riccardo Di Cristo, il bambino di Torre del Greco di quasi tre mesi, nato il 25 novembre 2023 e m ... ansa.it Scende dall’auto del papà e viene investito. Bimbo morto a 9 anniÈ morto in ospedale il bambino di 9 anni che ieri pomeriggio alle 16.30 era stato investito da un’auto a Bergamo. Le condizioni della vittima erano parse subito disperate: soccorso dal 118, era stato ... blitzquotidiano.it Mio figlio (3.5 anni) è isterico durante il saluto all'asilo dopo essere stato bene negli ultimi 2 anni. reddit