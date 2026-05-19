Nel pomeriggio a Thiene, in provincia di Vicenza, si è verificato un grave incidente che ha coinvolto un bambino di sette anni. Il ragazzo è stato investito da un’auto, che si ipotizza fosse condotta dalla madre, anche se questa informazione non è ancora ufficialmente confermata. Le autorità sono intervenute sul luogo e stanno esaminando le circostanze dell’accaduto. Il bambino è stato trasportato in ospedale con ferite considerate gravi.

Drammatico incidente nel pomeriggio a Thiene, in provincia di Vicenza, dove un bambino di 7 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito dall’auto guidata, parrebbe, dalla madre (su questo dettaglio non ci sono conferme certe). L’episodio è avvenuto tra via Milano e via San Gaetano, in una zona dove sorgono diversi istituti scolastici. La dinamica dell’incidente. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo stava salendo a bordo della vettura quando sarebbe improvvisamente scivolato. La madre non si sarebbe accorta dell’imprevisto e avrebbe messo in moto l’auto, travolgendo accidentalmente il bambino che è rimasto schiacciato dalle ruote del veicolo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Bimbo di 7 anni schiacciato dall’auto della madre: dramma in Italia

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