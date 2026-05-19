Bilancio Assemblea | Pallante approva tagli per 2 milioni di euro
Durante l'assemblea, si è deciso di approvare un bilancio che prevede tagli per un totale di due milioni di euro. I risparmi sono stati ottenuti attraverso riduzioni di spese in alcuni settori specifici, anche se i dettagli su quali siano non sono stati comunicati. Restano da chiarire come verranno impiegati questi fondi tagliati e quali settori beneficeranno di questa riduzione dei costi operativi. La decisione è stata presa da Pallante durante l'incontro.
? Domande chiave Come verranno impiegati i 2 milioni risparmiati per il territorio?. Quali settori specifici hanno permesso questo taglio ai costi operativi?. Perché l'opposizione solleva dubbi sulla gestione della Legge di Stabilità?. Chi dovrà garantire che i servizi ai cittadini non diminuiscano?.? In Breve Risparmi progressivi di 529 mila euro nel 2023 e 1 milione nel 2024.. Budget annuale complessivo dell'Assemblea pari a 5 milioni 900 mila euro.. Gravina critica la Legge di Stabilità per le carenze verso il territorio molisano.. Programmazione pluriennale 2026-2028 include novità su lavoro e tradizioni locali.. Il Presidente del Consiglio regionale Pallante ha approvato il bilancio di previsione pluriennale 2026-2028, evidenziando un risparmio superiore a 2 milioni di euro sui costi dell’Assemblea legislativa nel corso del 2025. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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