Bilancio Assemblea | Pallante approva tagli per 2 milioni di euro

Durante l'assemblea, si è deciso di approvare un bilancio che prevede tagli per un totale di due milioni di euro. I risparmi sono stati ottenuti attraverso riduzioni di spese in alcuni settori specifici, anche se i dettagli su quali siano non sono stati comunicati. Restano da chiarire come verranno impiegati questi fondi tagliati e quali settori beneficeranno di questa riduzione dei costi operativi. La decisione è stata presa da Pallante durante l'incontro.

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? Domande chiave Come verranno impiegati i 2 milioni risparmiati per il territorio?. Quali settori specifici hanno permesso questo taglio ai costi operativi?. Perché l'opposizione solleva dubbi sulla gestione della Legge di Stabilità?. Chi dovrà garantire che i servizi ai cittadini non diminuiscano?.? In Breve Risparmi progressivi di 529 mila euro nel 2023 e 1 milione nel 2024.. Budget annuale complessivo dell'Assemblea pari a 5 milioni 900 mila euro.. Gravina critica la Legge di Stabilità per le carenze verso il territorio molisano.. Programmazione pluriennale 2026-2028 include novità su lavoro e tradizioni locali.. Il Presidente del Consiglio regionale Pallante ha approvato il bilancio di previsione pluriennale 2026-2028, evidenziando un risparmio superiore a 2 milioni di euro sui costi dell’Assemblea legislativa nel corso del 2025. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bilancio Assemblea: Pallante approva tagli per 2 milioni di euro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Parmigiano Reggiano, l'assemblea approva il bilancio: ricavi per oltre 59 milioni di euroL’Assemblea Generale dei Consorziati del Parmigiano Reggiano, tenutasi oggi, mercoledì 25 marzo, presso l’Auditorium Paganini di Parma, ha approvato... Leggi anche: Bcc Milano, l’assemblea dei soci approva il bilancio d’esercizio 2025 con 77 milioni di euro di utile Approvata Legge di stabilità 2026. Ok anche a Bilancio di previsione del Consiglio: Risparmi mai conseguiti primaVia libera del Consiglio regionale alla manovra finanziaria con 13 voti favorevoli e 6 contrari. Tra le novità la nascita di Destinazione Molise, il ritorno agli IACP, nuove assunzioni e fondi per e ... primonumero.it Cassa Ravenna, assemblea approva il bilancio 2025 e distribuzione dividendiVia libera dall'assemblea dei soci, ai risultati 2025 e ai dividendi della Cassa di Ravenna Spa, (capogruppo del gruppo omonimo che comprende anche Banca di Imola, Banco di Lucca e del Tirreno). In ... quotidiano.net