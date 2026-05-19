Bilancio 2025 AnconAmbiente consolida la crescita | utile a 650mila euro e rafforzamento industriale in chiave green
AnconAmbiente ha presentato il bilancio 2025, con un utile di 650 mila euro e un rafforzamento della struttura finanziaria. L’azienda ha chiuso dodici esercizi consecutivi in utile e ha approvato un piano industriale che prevede la stabilità dell’occupazione e lo sviluppo del servizio pubblico ambientale in chiave green. La società ha continuato a consolidare la propria crescita, puntando a innovare e migliorare i propri servizi nel settore ambientale.
ANCONA - Dodici esercizi consecutivi chiusi in utile, una struttura finanziaria in rafforzamento e un piano industriale che punta sulla stabilità occupazionale e sull’evoluzione del servizio pubblico ambientale. È questo il quadro emerso dalla conferenza stampa di presentazione del bilancio 2025. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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