Biglietti Napoli-Udinese prezzi e modalità di vendita

La SSC Napoli ha aperto la vendita dei biglietti per la partita contro l’Udinese, in programma domenica 24 maggio alle 18. I tifosi interessati possono acquistare i tagliandi attraverso i canali ufficiali, seguendo le modalità indicate dalla società. La vendita riguarda diverse categorie di posti nello stadio, con prezzi variabili a seconda della posizione. La partita si giocherà in un orario pomeridiano, e i biglietti sono disponibili fino a esaurimento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

La Ssc Napoli comunica che sono in vendita i biglietti per Napoli-Udinese, match che si disputerà domenica 24 maggio alle ore 18.00 allo stadio Diego Armando Maradona.La vendita dei biglietti, si articola in tre fasi. La prima fase (Fase 1) di vendita sarà riservata ai possessori di Fidelity Card. 🔗 Leggi su Napolitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Biglietti Napoli-Cremonese, prezzi e modalità di venditaSono in vendita i biglietti per Napoli-Cremonese, match che si disputerà venerdì 24 aprile alle ore 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona. Biglietti Napoli-Bologna, prezzi e modalità di venditaLa Ssc Napoli comunica che a partire dalle ore 12:00 di mercoledì 29 aprile 2026 saranno in vendita i biglietti per Napoli-Bologna, match che si... Napoli vs Udinese 24 Maggio ore 18:00 Biglietti in vendita oggi alle 15:00 Vi aspettiamo al Maradona per l’ultimo match della stagione Leggi di più: sscnapoli.it/napoli-vs-udin… x.com Biglietti Napoli-Udinese, prezzi e modalità di venditaLa Ssc Napoli comunica che sono in vendita i biglietti per Napoli-Udinese, match che si disputerà domenica 24 maggio alle ore 18.00 allo stadio Diego Armando Maradona. La vendita dei biglietti, si ... napolitoday.it SSCN - Napoli-Udinese, i biglietti per l'ultima giornata di campionato, tutte le infoSSC Napoli comunica che a partire dalle ore 15:00 di oggi, lunedì 18 Maggio 2026 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Udinese, match che si disputerà Domenica 24 Maggio alle ore 18:00 allo Sta ... napolimagazine.com