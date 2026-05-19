Biglietti Napoli-Udinese prezzi e modalità di vendita

Da napolitoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La SSC Napoli ha aperto la vendita dei biglietti per la partita contro l’Udinese, in programma domenica 24 maggio alle 18. I tifosi interessati possono acquistare i tagliandi attraverso i canali ufficiali, seguendo le modalità indicate dalla società. La vendita riguarda diverse categorie di posti nello stadio, con prezzi variabili a seconda della posizione. La partita si giocherà in un orario pomeridiano, e i biglietti sono disponibili fino a esaurimento.

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La Ssc Napoli comunica che sono in vendita i biglietti per Napoli-Udinese, match che si disputerà domenica 24 maggio alle ore 18.00 allo stadio Diego Armando Maradona.La vendita dei biglietti, si articola in tre fasi. La prima fase (Fase 1) di vendita sarà riservata ai possessori di Fidelity Card. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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