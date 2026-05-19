BìFoto 2026 | aperte le iscrizioni per esporre a Mogoro

Sono aperte le iscrizioni per partecipare a BìFoto 2026, l'esposizione che si terrà a Mogoro. La manifestazione offre ai fotografi la possibilità di mostrare le proprie opere, con particolare attenzione alle interpretazioni contemporanee del messaggio di Guccini. I vincitori saranno affiancati da professionisti del settore, che li supporteranno durante il percorso di selezione e allestimento. L'iniziativa si rivolge a tutti gli appassionati e professionisti che desiderano presentare i propri scatti.

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? Domande chiave Come si traduce il messaggio di Guccini in immagini contemporanee?. Chi sono i maestri della fotografia che affiancheranno i vincitori?. Dove verranno esposti i tre progetti selezionati nel 2026?. Quali sono i criteri della giuria per scegliere i nuovi autori?.? In Breve Scadenza candidature tramite piattaforma Picter fissata per il 19 luglio 2026.. Tema ispirato al brano Dio è morto dei Nomadi del 1967.. Giuria composta da Giulia Bolzano, Simona Sanna, Dario De Dominicis e Valentina De Santis.. Il festival trasforma Mogoro in museo con oltre 400 opere esposte gratuitamente.. Le iscrizioni per il Premio BìFoto 2026 sono ufficialmente aperte per selezionare tre progetti fotografici che verranno esposti a Mogoro durante la XVI edizione del Festival Internazionale della Fotografia in Sardegna, prevista dal 10 ottobre 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - BìFoto 2026: aperte le iscrizioni per esporre a Mogoro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook Sullo stesso argomento Maratonina di Udine 2026, aperte le iscrizioniLa macchina organizzativa della 26^ edizione della Maratonina Internazionale Città di Udine è già in movimento: si sono aperte, nei giorni scorsi, le... Oikos 2026: sport e natura, aperte le iscrizioni per l’estate? Cosa scoprirai Come cambierà l'estate dei bambini con la riapertura del Palaindoor? Quali attività outdoor sono previste tra canoa e sentieri... Le foto più belle del GP di Catalunuya #CatalanGP #MotoGP #Motorionline nella nostra gallery! - Clicca qui motograndprix.motorionline.com/foto/2026/Moto… x.com Maker Faire Rome 2026: aperte le call per partecipareDal 23 al 25 ottobre andrà in scena al Gazometro Ostiense la 14esima edizione di Maker Faire Rome l’evento dedicati all’innovazione e alla tecnologia occasione per creativi, startup, scuole, ... romatoday.it APERTE LE PORTE DELLA STARDUST ACADEMY 2026Dopo una lunga fase di selezione, Stardust, insieme al Main Sponsor Opel, ha dato ufficialmente il via alla Stardust Academy 2026, il percorso gratuito pensato per formare i content creator del futuro ... primaonline.it