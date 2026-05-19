Bidoni intelligenti pieni a Madonnella in arrivo il porta a porta per gli uffici Multe più salate per i locali
A Madonnella i cassonetti intelligenti spesso si riempiono rapidamente, anche a causa delle utenze non domestiche che vi conferiscono rifiuti. Nei prossimi giorni si prevede un intervento più severo con l’introduzione di multe più salate per chi viola le regole, e in caso di terza infrazione potrebbe essere disposta la chiusura temporanea dei locali coinvolti. Contestualmente, si annunciano anche novità nel sistema di raccolta, con l’adozione del porta a porta dedicato agli uffici.
A Madonnella i cassonetti ‘intelligenti’ sono spesso pieni anche per colpa “delle utenze non domestiche” e, nelle prosisme settimane potrebbe arrivare una stretta contro comportamenti sbagliati, con multe più salate e la possibilità, in caso di terza sanzione, di subire la chiusura per alcuni. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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