Biblis a Milano la rassegna della libera editoria | tra gli ospiti Marco Rizzo Facci e Osho

A Milano si apre Biblis, la rassegna dedicata alla libera editoria, che si svolge in città. L’evento si rivolge agli appassionati di libri e cultura, offrendo uno spazio per le case editrici indipendenti. Tra gli ospiti confermati ci sono figure di spicco nel panorama culturale e politico, tra cui Marco Rizzo, Facci e Osho. La manifestazione si propone come un’occasione per dialogare e confrontarsi su tematiche legate all’editoria alternativa e all’editoria indipendente.

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Milano si prepara ad accogliere Biblis – Rassegna della Libera Editoria, un evento dedicato all’editoria indipendente e al confronto culturale fuori dai circuiti tradizionali. L’appuntamento è fissato per sabato 23 maggio 2026 presso La Stamperia, in via Pietrasanta 14. L’iniziativa riunirà editori, autori e relatori attorno a temi geopolitici, identitari e culturali, con una giornata scandita da incontri pubblici e dibattiti. Una vetrina per l’editoria indipendente. Dal materiale promozionale diffuso online emerge la volontà di costruire uno spazio dedicato alla “libera editoria”, cioè a quelle realtà editoriali indipendenti che spesso faticano a trovare visibilità nei grandi circuiti commerciali. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Biblis, a Milano la rassegna della libera editoria: tra gli ospiti Marco Rizzo, Facci e Osho ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Torna a Cesena il Festival malatestiano della libertà, tra gli ospiti c'è anche Marco Rizzo“Il Festival della Libertà è diventato un appuntamento fisso per il nostro territorio - spiega il presidente di Nazione Futura Francesco Giubilei - e... diMartedì, Nicola Gratteri e Sergio Rizzo tra gli ospitiGiovanni Floris torna questa sera, martedì 21 aprile, con un nuovo appuntamento di diMartedì, il talk di approfondimento della prima serata di La7.