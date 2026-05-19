Beta il fatturato cresce dell’1% Ciceri | Capacità di tenuta positiva

Nel corso dell'ultimo periodo, il fatturato di Beta ha registrato un incremento dello 0,9%, con oltre il 60% delle entrate generate in Italia e circa il 40% provenienti da mercati esteri. La società ha evidenziato una capacità di tenuta positiva, nonostante le sfide economiche attuali. La crescita è stata ottenuta in un contesto di mercato caratterizzato da variazioni e incertezze economiche, senza particolari fluttuazioni significative rispetto ai periodi precedenti.

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Un fatturato in leggera crescita, maturato per oltre il 60% in Italia e per quasi il 40% fuori dai confini nazionali, nonostante il contesto economico non semplice. La Beta si conferma una delle realtà industriali più solide della Brianza, con dati di chiusura 2025 che rafforzano le posizioni dell’azienda. La storica impresa sovicese, leader in Europa nella produzione di utensili e attrezzature da lavoro per i settori della meccanica, della manutenzione industriale e dell’ autoriparazione, mette in mostra risultati finanziari di tutto rispetto. Il Gruppo Beta ha ufficialmente chiuso il 2025 con un fatturato netto di 254 milioni di euro, "in leggera crescita rispetto all’anno precedente, nonostante il contesto economico globale incerto – raccontano dall’azienda –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Beta, il fatturato cresce dell’1%. Ciceri: "Capacità di tenuta positiva" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Il fatturato Diasorin cresce a 1,2 miliardi ma i profitti frenano Leggi anche: EUR Spa, approvato il bilancio 2025. Cresce il fatturato SpaceX su X: Non è un segreto che intendiamo lanciare Starship molto, mirando a migliaia di voli all'anno. Questa cadenza richiederà la capacità di lanciare da molte località diverse, quindi stiamo costantemente esplorando per trovare siti viabili per espand reddit Gruppo Beta: il fatturato raggiunge i 254 milioni di euro (62% in Italia)Gruppo Beta, leader in Europa nella produzione di utensili e attrezzature da lavoro per gli specialisti della meccanica, della manutenzione ... pneusnews.it