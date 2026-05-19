Bergamo bilancio 2025 | 10 milioni per scuole e strade dopo il verdetto
A Bergamo, il bilancio 2025 prevede uno stanziamento di 10 milioni di euro destinati a interventi nelle scuole e nelle strade, dopo la recente decisione giudiziaria riguardante la sentenza sulla società Biofactory. I fondi saranno utilizzati per migliorare le strutture scolastiche e potenziare la sicurezza delle vie cittadine. La ripartizione precisa degli investimenti e le aree di intervento sono state comunicate dall’amministrazione locale, che ha deciso di destinare le risorse approvate nel documento di bilancio.
? Punti chiave Come influenzerà la sentenza Biofactory gli investimenti per le scuole?. Quali strade specifiche riceveranno i fondi per la sicurezza?. Perché la Provincia ha deciso di accantonare 3 milioni di euro?. Dove verranno utilizzati i fondi per la manutenzione delle scuole?.? In Breve Risorse sbloccate grazie al rifiuto del risarcimento da 21,6 milioni per Biofactory Spa.. 4,8 milioni per viabilità e 5,1 milioni per scuole, palestre e cultura.. 2,1 milioni per manutenzione straordinaria scuole e 1,4 milioni per nuovi impianti.. 3 milioni di euro accantonati per proteggere l'ente da rischi geopolitici internazionali.. La Provincia di... 🔗 Leggi su Ameve.eu
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