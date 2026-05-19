Bergamo bilancio 2025 | 10 milioni per scuole e strade dopo il verdetto

A Bergamo, il bilancio 2025 prevede uno stanziamento di 10 milioni di euro destinati a interventi nelle scuole e nelle strade, dopo la recente decisione giudiziaria riguardante la sentenza sulla società Biofactory. I fondi saranno utilizzati per migliorare le strutture scolastiche e potenziare la sicurezza delle vie cittadine. La ripartizione precisa degli investimenti e le aree di intervento sono state comunicate dall’amministrazione locale, che ha deciso di destinare le risorse approvate nel documento di bilancio.

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