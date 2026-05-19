Benevento l’erba è così alta che i cittadini la misurano col metro
Un residente del quartiere Santa Maria degli Angeli a Benevento ha segnalato lo stato di abbandono dell’area, evidenziando in particolare l’altezza dell’erba, che i cittadini misurano con il metro. La segnalazione fa riferimento a una situazione di disagio urbano che si trascina da tempo, con una crescita eccessiva delle piante che contribuisce a una percezione di incuria e trascuratezza nel quartiere. La questione è stata portata all’attenzione dei responsabili locali attraverso una comunicazione diretta.
Tempo di lettura: 2 minuti Ancora una segnalazione di disagio urbano arriva in redazione da parte di un cittadino di Benevento, che punta il dito contro lo stato di abbandono in cui verserebbe il quartiere Santa Maria degli Angeli. Nel messaggio inviato alla nostra redazione emerge tutta la frustrazione dei residenti, che lamentano una situazione ormai fuori controllo legata alla manutenzione del verde pubblico. “Mentre a Palazzo Mosti il sindaco gioca a fare i suoi chiarimenti politici, noi cittadini ed elettori siamo in condizioni disagiate”, scrive il lettore, denunciando quella che definisce una totale assenza di ascolto da parte dell’amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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