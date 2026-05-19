Benevento l’erba è così alta che i cittadini la misurano col metro

Un residente del quartiere Santa Maria degli Angeli a Benevento ha segnalato lo stato di abbandono dell’area, evidenziando in particolare l’altezza dell’erba, che i cittadini misurano con il metro. La segnalazione fa riferimento a una situazione di disagio urbano che si trascina da tempo, con una crescita eccessiva delle piante che contribuisce a una percezione di incuria e trascuratezza nel quartiere. La questione è stata portata all’attenzione dei responsabili locali attraverso una comunicazione diretta.

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