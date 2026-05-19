Stasera su Rai 2 va in onda la seconda puntata di Belve Crime, prevista per martedì 19 maggio 2026 in prima serata. La trasmissione si concentrerà su due casi principali: il delitto di Perugia e le attività della mafia foggiana. Ospiti e protagonisti degli approfondimenti saranno presenti in studio e attraverso servizi televisivi. La puntata affronta dettagli relativi a entrambi i fatti, senza commenti o analisi esterne.

La seconda puntata di Belve Crime in onda martedì 19 maggio 2026, in prima serata su Rai2 vedrà ospiti Raffaele Sollecito, coinvolto nel delitto di Perugia, Teresa Potenza, ex moglie del boss della mafia foggiana e Alessandra Giudicessa, una delle due gemelle del film Come un gatto in tangenziale, più volte coinvolte in truffe e furti. Raffaele Sollecito era uno studente universitario quando fu arrestato nel 2007 insieme alla sua fidanzata Amanda Knox per l’omicidio della studentessa britannica Meredith Kercher a Perugia. Condannati inizialmente nel 2009, furono poi assolti nel 2011 per vizi nelle prove, ma la sentenza venne ribaltata e Sollecito fu nuovamente condannato nel 2014 a 25 anni. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Belve Crime stasera su Rai 2: gli ospiti della nuova puntata tra delitto di Perugia e mafia foggiana

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BELVE CRIME - ANTICIPAZIONI DELLA PUNTATA CHE ANDRÀ IN ONDA MARTEDÌ 5 MAGGIO 2026 SU RAI DUE

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