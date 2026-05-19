Belve Crime stasera 19 maggio | le interviste di Francesca Fagnani

Da webmagazine24.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera, martedì 19 maggio, torna in onda 'Belve Crime' con un nuovo episodio. La seconda puntata prevede quattro interviste condotte da Francesca Fagnani, trasmesse alle 21. La trasmissione si concentra su testimonianze e conversazioni con persone coinvolte in casi di cronaca criminale. L’appuntamento segue la prima puntata della settimana e prosegue su un canale dedicato alla narrazione dei fatti di cronaca nera. La puntata si inserisce nel palinsesto serale di questa stagione.

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(Adnkronos) – Torna stasera, martedì 19 maggio, 'Belve Crime', con un nuovo appuntamento. Sono quattro le interviste della seconda puntata – in onda alle 21.20 su Rai 2 – tra cui quella a Raffaele Sollecito, imputato con Amanda Knox per il delitto di Perugia del 2007 e assolto in via definitiva nel 2015.  La storia. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Anteprima Belve Crime - Roberto Savi - Martedì 5 maggio in prima serata su Rai2

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