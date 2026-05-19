Stasera va in onda una nuova puntata di Belve Crime, lo spin-off di Belve dedicato ai fatti di cronaca nera. La trasmissione si focalizza sulla testimonianza di Raffaele Sollecito, che fornisce la sua versione dei fatti. La puntata è prevista per questa sera e si concentrerà sulla narrazione dell’uomo in merito a un episodio giudiziario di rilievo. Il programma sarà trasmesso in prima serata, offrendo dettagli sulla vicenda e sulle dichiarazioni dell’interessato.

Roma, 19 maggio 2026 – Nuovo appuntamento questa sera con Belve e il suo spin-off dedicato alla cronaca nera, Belve Crime. Sullo sgabello di Francesca Fagnani arriveranno tre ospiti molto diversi tra loro ma accomunati da vicende che hanno lasciato un segno profondo nella cronaca italiana: Teresa Potenza, Raffaele Sollecito e Alessandra Giudicessa. Tra ricordi, accuse, percorsi personali e racconti inediti, la puntata promette momenti di forte intensità. Teresa Potenza e la sfida alla mafia per salvare suo figlio. Tra le storie più forti della serata ci sarà quella di Teresa Potenza, protagonista di una vicenda legata alla criminalità organizzata foggiana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Belve Crime, anticipazioni della puntata di martedì 19 maggio: la verità di Raffaele Sollecito

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BELVE CRIME - ANTICIPAZIONI DELLA PUNTATA CHE ANDRÀ IN ONDA MARTEDÌ 19 MAGGIO 2026 SU RAI DUE

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