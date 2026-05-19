Beccato con 69 grammi di hashish | scatta l' arresto
Un uomo è stato arrestato dai carabinieri della Stazione Fratte dopo essere stato trovato in possesso di 69 grammi di hashish. L'intervento è avvenuto durante un controllo di routine, che ha portato alla perquisizione dell’abitazione e del veicolo dell’uomo. La sostanza stupefacente è stata sequestrata, e l’uomo è stato portato in caserma. L’arresto si inserisce in un’operazione volta al contrasto dello spaccio di droga nella zona.
Un uomo, D.B le sue iniziali, è stato arrestato dai carabinieri della Stazione Fratte per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nel corso di un controllo, infatti, è stato trovato in possesso di circa 69 grammi di hashish. Per lui, al termine degli accertamenti di rito, sono. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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