Beccato con 69 grammi di hashish | scatta l' arresto

Un uomo è stato arrestato dai carabinieri della Stazione Fratte dopo essere stato trovato in possesso di 69 grammi di hashish. L'intervento è avvenuto durante un controllo di routine, che ha portato alla perquisizione dell’abitazione e del veicolo dell’uomo. La sostanza stupefacente è stata sequestrata, e l’uomo è stato portato in caserma. L’arresto si inserisce in un’operazione volta al contrasto dello spaccio di droga nella zona.

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