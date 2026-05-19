Basket serie B femminile L’Happy si ferma a Fiorenzuola d’Arda

La squadra femminile di basket di serie B si ferma ai quarti di finale dopo la sconfitta in gara 3 a Fiorenzuola d’Arda. La Ren-Auto Happy Basket Rimini conclude così la stagione, rimanendo a un passo dalla qualificazione alla final four. La partita si è disputata nel territorio di Fiorenzuola d’Arda, senza ulteriori sviluppi rispetto all’esito finale. La squadra si congeda con questa sconfitta, senza passare il turno eliminatorio.

Niente da fare. La Ren-Auto Happy Basket Rimini perde gara3 a Fiorenzuola D’Arda e chiude ufficialmente la stagione a un passo dalla final four. Il Basket Fiore Valdarda vince 77-58 restando quasi sempre avanti nel corso della partita e sfruttando il fattore campo come accaduto nei primi due episodi della serie. A fine primo è 21-16, con buona distribuzione di responsabilità da parte delle riminesi ma con Valdarda comunque avanti. Nel secondo l’Happy trova le triple di Pignieri, Marchi e Pratelli, ma le locali aumentano di una lunghezza il distacco grazie a un’ottima Patelli (41-36). Il terzo quarto è decisivo, con Bonett e Rastelli a mettere i canestri dell’allungo (58-44) e a permettere al Valdarda di vivere un quarto parziale in controllo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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