Basket playoff serie B | Turchetto dopo il successo su Legnano in gara-5 | Questo pubblico ci dà un' energia incredibile
La Pielle Livorno ha conquistato la qualificazione alle semifinali dei playoff di serie B battendo in gara-5 Legnano con il punteggio di 85-75. La partita si è svolta in un’atmosfera molto calda, grazie anche alla presenza di un pubblico numeroso che ha sostenuto i giocatori dall’inizio alla fine. Il coach della squadra ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto e ha ringraziato i tifosi, sottolineando come il loro supporto abbia contribuito a mantenere alta l’energia in campo.
La Pielle Livorno ha centrato l’accesso alle semifinali playoff battendo in gara-5 Legnano per 85-75. Una sfida intensa in cui i biancoblù hanno prima dominato e poi sofferto, ma senza mai finire in svantaggio, sempre guidati da una tifoseria che ha riempito il palazzetto e cantato per tutti i. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Sullo stesso argomento
Basket playoff serie B | Pielle, Turchetto dopo il successo in gara-1 contro Legnano: "Bravi e lucidi, ma siamo solo all'inizio"Una Pielle convincente batte con un netto 76-59 Legnano e si porta sull’1-0 nella serie.
Basket, playoff serie B | Turchetto dopo la vittoria in gara-2 contro Legnano: "Andremo là per chiuderla"Vittoria importante per la Pielle Livorno che al PalaMacchia ha battuto 68-59 Legnano portandosi 2-0 nella serie playoff.
#Basket #SerieB #Interregionale, playoff: Ondatel Virtus Matera espugna Catanzaro e porta la serie alla bella L’Ondatel Virtus Matera conquista Gara 2 dei playoff di Serie B Interregionale superando Catanzaro 87-75 e rimettendo in equilibrio la serie. Dop facebook
Treviglio, al PalaFacchetti, conquista Gara 4, portando la serie sul 2-2. #Latina #CisternadiLatina #Sport #basket #LatinaBasket #playoff x.com
Serie B Interregionale - Playoff 25-26, quarti di finale: calendario 20/5 e risultati 17/5Il campionato di serie B Interregionale 2025-26 è gestito dai Comitati regionali FIP. Siamo arrivati alla seconda fase, con playoff e playout per le squadre qualificate dalla stagione regolare. Dal 13 ... pianetabasket.com
Playoff di Serie B Nazionale: semifinali gara 1, calendario e risultatiLa fase più calda della stagione prosegue con le semifinale dei Tabelloni 1 e 2 dei playoff di Serie B Nazionale. pianetabasket.com
Perché è impossibile guardare i playoff reddit