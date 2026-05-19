Basket playoff serie B | Turchetto dopo il successo su Legnano in gara-5 | Questo pubblico ci dà un' energia incredibile

Da livornotoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Pielle Livorno ha conquistato la qualificazione alle semifinali dei playoff di serie B battendo in gara-5 Legnano con il punteggio di 85-75. La partita si è svolta in un’atmosfera molto calda, grazie anche alla presenza di un pubblico numeroso che ha sostenuto i giocatori dall’inizio alla fine. Il coach della squadra ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto e ha ringraziato i tifosi, sottolineando come il loro supporto abbia contribuito a mantenere alta l’energia in campo.

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La Pielle Livorno ha centrato l’accesso alle semifinali playoff battendo in gara-5 Legnano per 85-75. Una sfida intensa in cui i biancoblù hanno prima dominato e poi sofferto, ma senza mai finire in svantaggio, sempre guidati da una tifoseria che ha riempito il palazzetto e cantato per tutti i. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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