Basket playoff serie B | Turchetto dopo il successo su Legnano in gara-5 | Questo pubblico ci dà un' energia incredibile

La Pielle Livorno ha conquistato la qualificazione alle semifinali dei playoff di serie B battendo in gara-5 Legnano con il punteggio di 85-75. La partita si è svolta in un’atmosfera molto calda, grazie anche alla presenza di un pubblico numeroso che ha sostenuto i giocatori dall’inizio alla fine. Il coach della squadra ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto e ha ringraziato i tifosi, sottolineando come il loro supporto abbia contribuito a mantenere alta l’energia in campo.

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