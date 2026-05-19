Basket disco verde per il GMV a Ponsacco in gara1 della semifinale play-off di DR2

Il GMV ha ottenuto l’autorizzazione per partecipare a Ponsacco alla gara 1 delle semifinali dei play-off di Divisione Regionale. La partita si svolgerà in una giornata di maggio e rappresenta il primo passo verso la finale per la squadra. La semifinale si gioca in un contesto di alta tensione e coinvolgimento tra le squadre che si contendono un posto in finale. La decisione è arrivata nelle ore precedenti alla partita, permettendo al team di prepararsi senza ostacoli.

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Pisa, 19 maggio 2026 – Si mette bene per il GMV la semifinale dei play-off di Divisione Regionale 2, contro il Basket Ponsacco: in gara uno, sul campo avverso, i ragazzi di Ghezzano hanno prevalso nella seconda metà di gara, cogliendo il primo successo contro i biancorossi, nella serie e nell’intera stagione. Dopo un avvio punto a punto, con i padroni di casa avanti al riposo, il quintetto di Cinzia Piazza, Daniele Meschinelli e Nicola Daini ha sfatato il complesso del rientro in campo, che l’aveva in passato spesso visto soccombere, ed ha costruito, punto su punto, un successo sofferto e molto importante, con un vantaggio che, nei secondi finali, ha quasi raggiunto la doppia cifra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket, disco verde per il GMV a Ponsacco, in gara1 della semifinale play-off di DR2 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Basket, passo falso a Livorno del GMV, in gara1 dei play-off di DR2, sul campo di LiburniaPisa, 4 maggio 2026 – Un ottimo primo quarto, giocato di squadra in attacco e con determinazione in difesa, ha illuso il GMV, in gara1 dei play-off... Basket, al via Ponsacco-GMV, semifinale play-off in Divisione Regionale 2Pisa, 14 maggio 2026 – Terminato il primo turno dei play-off nel campionato di Divisione Regionale 2, girone D, il campo ha emesso i primi verdetti... Basketball, GMV gets the green light in Ponsacco, in Game 1 of the DR2 playoff semifinal.Pisa, 19 maggio 2026 – Si mette bene per il GMV la semifinal of the play-off di Regional Division 2, contro il Basket ponsacco: in gara uno, sul campo avverso, i ragazzi di Ghezzano hanno prevalso ... sport.quotidiano.net