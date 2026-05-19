Basket disco verde per il GMV a Ponsacco in gara1 della semifinale play-off di DR2
Il GMV ha ottenuto l’autorizzazione per partecipare a Ponsacco alla gara 1 delle semifinali dei play-off di Divisione Regionale. La partita si svolgerà in una giornata di maggio e rappresenta il primo passo verso la finale per la squadra. La semifinale si gioca in un contesto di alta tensione e coinvolgimento tra le squadre che si contendono un posto in finale. La decisione è arrivata nelle ore precedenti alla partita, permettendo al team di prepararsi senza ostacoli.
Pisa, 19 maggio 2026 – Si mette bene per il GMV la semifinale dei play-off di Divisione Regionale 2, contro il Basket Ponsacco: in gara uno, sul campo avverso, i ragazzi di Ghezzano hanno prevalso nella seconda metà di gara, cogliendo il primo successo contro i biancorossi, nella serie e nell’intera stagione. Dopo un avvio punto a punto, con i padroni di casa avanti al riposo, il quintetto di Cinzia Piazza, Daniele Meschinelli e Nicola Daini ha sfatato il complesso del rientro in campo, che l’aveva in passato spesso visto soccombere, ed ha costruito, punto su punto, un successo sofferto e molto importante, con un vantaggio che, nei secondi finali, ha quasi raggiunto la doppia cifra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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