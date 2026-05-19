Basket A2 donne Giussano perde e retrocede | Costa troppo | ora riflettiamo
Nel campionato di basket femminile di Serie A2, il Giussano ha subito una sconfitta nel match contro le Milano Basket Stars durante i playout. La sconfitta ha portato alla retrocessione in Serie B, segnando la fine della stagione per la squadra lombarda. La squadra ha dichiarato che le spese sono diventate troppo alte e ora sta valutando i prossimi passi da intraprendere. La partita ha concluso un percorso difficile per il team, che ora si trova ad affrontare un nuovo capitolo.
Esce ridimensionato il Giussano dal playout disputato contro Milano Basket Stars, che si è concluso con una dolorosa retrocessione in Serie B femminile. "È stata una stagione molto complessa – racconta il ds Dario Aramini – Ci sono state difficoltà economiche che ci hanno costretto durante l’anno a ridurre di giocatrici l’organico, rinunciando a Olajide e a Nikolova. Nonostante tutto le ragazze hanno dato l’anima nel finale di stagione, facendo una serie di tre partite pazzesche contro una ambiziosa Milano Basket Stars. Siamo stati impeccabili in tutte e tre le gare costringendo le avversarie a fare dei colpi di classe individuali per centrare la permanenza in A2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Post partita Foxes Giussano - Milano Basket Stars G2 Playout 06-05-26
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