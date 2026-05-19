Basket A2 donne Giussano perde e retrocede | Costa troppo | ora riflettiamo

Nel campionato di basket femminile di Serie A2, il Giussano ha subito una sconfitta nel match contro le Milano Basket Stars durante i playout. La sconfitta ha portato alla retrocessione in Serie B, segnando la fine della stagione per la squadra lombarda. La squadra ha dichiarato che le spese sono diventate troppo alte e ora sta valutando i prossimi passi da intraprendere. La partita ha concluso un percorso difficile per il team, che ora si trova ad affrontare un nuovo capitolo.

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