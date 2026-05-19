Basilicata il nuovo piano sanitario rischia di bloccare le cure

In Basilicata, un nuovo piano sanitario potrebbe bloccare alcune prestazioni dopo il 25 maggio, suscitando preoccupazioni tra pazienti e operatori sanitari. Si temono ritardi e interruzioni nelle cure, mentre i medici devono affrontare sfide logistiche come coprire distanze di circa 50 chilometri tra i vari ambulatori e strutture. La situazione si presenta come una possibile modifica delle modalità di assistenza, con ripercussioni sulla continuità delle cure per le persone che necessitano di trattamenti regolari.

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? Punti chiave Cosa accadrà ai pazienti dopo il 25 maggio?. Come faranno i medici a coprire distanze di 50 chilometri?. Perché l'ASP ha pianificato i turni usando Google Maps?. Chi gestirà le urgenze se i medici saranno bloccati nei PAT?.? In Breve Nuovi turni prevedono 12 ore feriali e 24 ore nei giorni festivi.. Rischio coperture vuote per spostamenti tra comuni distanti fino a 51 km.. Nuovo modello basato su decreti DM 772022 e DGR Basilicata 6002024.. Gestione zone carenti sospesa da oltre dieci anni tramite incarichi temporanei.. La Federazione Italiana Medici di Medicina Generale richiede il ritiro immediato dei nuovi provvedimenti sulla continuità assistenziale in Basilicata, denunciando un piano organizzativo che rischierebbe di lasciare il territorio privo di cure essenziali a partire dal 25 maggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Basilicata, il nuovo piano sanitario rischia di bloccare le cure ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Fibrosi cistica in Basilicata: nuovo piano per cure senza interruzioniA Potenza si è tenuto un convegno dedicato alla fibrosi cistica, dove l’assessore regionale Latronico ha tracciato la nuova strategia per la gestione... Comitati: il nuovo piano sanitario rischia la desertificazione sociale? Cosa scoprirai Come influirà la chiusura dell'emodinamica a Termoli sulla sopravvivenza dei pazienti? Perché il nuovo centro di maternità di... ITALIA INNOVATIVA | Il presidente del consiglio regionale della Basilicata Pittella: Servono grandi riforme per il futuro della Regione e riguardano quattro temi essenziali: l'agricoltura, la sanità, il nuovo piano industriale e la transizione energetica. #ANSA x.com Piano aeroporti, si apre alla BasilicataNel documento nazionale predisposto dal Mit spazio per il territorio lucano, con la previsione di monitoraggi su accessibilità e mobilità e potenziamento di i ... ivl24.it Basilicata, nel Piano aeroporti del Mit arriva il monitoraggio sull’accessibilità: apertura per il territorio lucanoIl Piano aeroporti del Mit introduce un monitoraggio sulla Basilicata per valutare accessibilità e infrastrutture legate alla mobilità aerea. trmtv.it