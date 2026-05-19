Bas Smets l' architetto che sta piantando 1200 alberi e arbusti al MAXXI di Roma | Ogni foglia conta con la natura bisogna essere alleati

L'architetto paesaggista belga sta lavorando al progetto di rigenerazione verde del museo MAXXI di Roma, dove sta piantando circa 1200 alberi e arbusti. Durante un incontro, ha spiegato che ogni foglia ha un ruolo importante e che è fondamentale collaborare con la natura per favorire un ambiente più sostenibile. La sua presenza in città si concentra su questo intervento di riqualificazione ambientale, che mira a migliorare gli spazi aperti del museo e a integrare elementi naturali nel contesto urbano.

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