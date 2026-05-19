Bas Smets l' architetto che sta piantando 1200 alberi e arbusti al MAXXI di Roma | Ogni foglia conta con la natura bisogna essere alleati
L'architetto paesaggista belga sta lavorando al progetto di rigenerazione verde del museo MAXXI di Roma, dove sta piantando circa 1200 alberi e arbusti. Durante un incontro, ha spiegato che ogni foglia ha un ruolo importante e che è fondamentale collaborare con la natura per favorire un ambiente più sostenibile. La sua presenza in città si concentra su questo intervento di riqualificazione ambientale, che mira a migliorare gli spazi aperti del museo e a integrare elementi naturali nel contesto urbano.
In jeans e camicia blu a maniche corte, scarpe da ginnastica e fisico slanciato l’architetto paesaggista considerato tra i più importanti della scena contemporanea, sta lavorando giorno dopo giorno al progetto Grande MAXXI, ampliamento dell’attuale museo di arte contemporanea della capitale che, con la guida di Maria Emanuela Bruni, Presidente della Fondazione MAXXI, e il coordinamento di Margherita Guccione, diventerà più verde e sostenibile, ma anche più accessibile e partecipato. Tutto deve essere pronto per il 18 giugno, quando la nuova piazza Alighiero Boetti, completamente rigenerata, sarà aperta al pubblico in una giornata densa di appuntamenti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Piazza della Repubblica torna green. Arbusti e alberi con la monetizzazione
Messa a dimora di 280 tra alberi e arbusti, il centro socio riabilitativo Emma Serena premiato a RomaPiantati 280 tra alberi e arbusti, il centro socio riabilitativo Emma Serena premiato a Roma.
Bas Smets porta l'intelligenza naturale al Maxxi(di Francesca Chiri) Dall'intelligenza artificiale all'intelligenza naturale: passano di qui il futuro e la sopravvivenza delle nostre città. Intanto, però, l'intelligenza naturale o, meglio ancora, ... ansa.it
Il paesaggista Bas Smets a Roma: La natura penetrerà in città salvandoci dalle ondate di caloreAnche Roma punta sul verde come Parigi, Londra, Copenhagen, Oslo, Stoccolma o la finlandese Lahti. E lo fa con numerosi progetti di rigenerazione urbana e decementificazione, tra i quali il più ... roma.corriere.it