Bari nuovi fondi per i centri estivi | via libera per i minori

A Bari sono stati approvati nuovi finanziamenti destinati ai centri estivi dedicati ai minori. Le famiglie potranno accedere alle risorse attraverso procedure specifiche definite dall'amministrazione comunale. La gestione dei fondi sarà affidata a enti e associazioni che si occuperanno dell'organizzazione e della supervisione delle attività estive. La decisione riguarda un intervento mirato a sostenere servizi pensati per i bambini e i ragazzi durante il periodo estivo.

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? Punti chiave Come accederanno le famiglie ai nuovi servizi per i ragazzi?. Chi gestirà concretamente i fondi stanziati per i centri estivi?. Quali criteri determineranno la ripartizione delle risorse tra i quartieri?. Quando sarà pubblicato il catalogo ufficiale per consultare le attività?.? In Breve Destinatari sono i minori tra i 3 e i 17 anni residenti a Bari.. Risorse stanziate tramite la Legge di Bilancio 2026 e fondi della Presidenza del Consiglio.. L'assessore Lacoppola ha presentato la richiesta di finanziamento in data 8 maggio.. L'iniziativa garantisce continuità a un progetto gestionale già attivo da sei anni.. La giunta di Bari... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bari, nuovi fondi per i centri estivi: via libera per i minori ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Multi SubFrom Mountain Village Girl to Madam of a Powerful Family! Sullo stesso argomento Centri estivi: domande interventi educativi per minori con disabilitàLe domande dovranno essere presentate esclusivamente online da un genitore munito di SPID dal 1° aprile alle ore 12 del 30 aprile 2026 A partire da... Umbria: 470mila euro per i centri estivi dei minori con disabilità? Cosa scoprirai Chi potrà accedere concretamente ai nuovi fondi per i centri estivi? Come verranno scelti gli enti che gestiranno i servizi per i... Il trentennale dell'azienda ospedaliera Policlinico: a Bari festa dei dipendenti e raccolta fondi per Gaza x.com Bari, nuovi progetti sulla costa: prima area di sosta per i camperSarà realizzata a Santo Spirito, precisamente in via Cap. Pansini, la prima area parcheggio attrezzata per la sosta dei camper a Bari. Grazie ad una iniziativa di un privato che ha ottenuto il via ... quotidianodipuglia.it Brt, nuovi cantieri a Bari: lavori su via Caldarola, via della Costituente e viale EinaudiNuove modifiche alla viabilità per consentire l’avanzamento dei cantieri del Bus Rapid Transit finanziato dal PNRR: restringimenti di carreggiata e divieti di fermata nelle zone interessate fino ad ... lagazzettadelmezzogiorno.it