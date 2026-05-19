A Bari è arrivato un nuovo Holter, uno strumento di monitoraggio utilizzato per registrare l’attività cardiaca dei bambini. Si tratta di un dispositivo che può essere indossato per 14 giorni consecutivi, consentendo ai medici di raccogliere dati dettagliati sul ritmo cardiaco. L’acquisto di questa tecnologia è stato possibile grazie a un finanziamento di enti pubblici o privati, che hanno deciso di sostenere l’innovazione nel settore sanitario locale. Questa novità potrebbe influenzare le future diagnosi pediatriche nella zona.

? Punti chiave Come può un monitoraggio di 14 giorni cambiare le diagnosi pediatricre?. Chi ha finanziato l'acquisto di questa nuova tecnologia medica a Bari?. Perché questa donazione è diversa dai regali fatti lo scorso dicembre?. Come si trasforma una raccolta fondi social in uno strumento clinico?.? In Breve Monitoraggio elettrocardiografico dinamico con durata fino a 14 giorni consecutivi.. Partecipazione di Danny Sivo e Maristella Lombardi alla consegna presso Giovanni XXIII.. Raccolta fondi natalizia tramite canali social per supportare la sanità locale.. Precedente intervento dell'associazione nel reparto Oncoematologia Pediatrica del Policlinico di Bari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bari, arriva il nuovo Holter: un regalo per i piccoli cuori

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