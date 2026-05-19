A Bari, un uomo di 53 anni è stato arrestato con l’accusa di stalking e revenge porn. Secondo le fonti, l’uomo avrebbe inviato a conoscenti dell’ex compagna immagini intime della donna, dopo averla lasciata. Le autorità hanno fermato il 53enne, che ora si trova in custodia, in seguito alle indagini condotte sull’episodio. La vicenda ha portato all’intervento delle forze dell’ordine per tutelare la vittima e contrastare i comportamenti persecutori.

Eseguito un arresto ai domiciliari con braccialetto elettronico dalla Polizia Postale di Bari, che ha portato all’esecuzione di una misura cautelare nei confronti di un uomo di 53 anni accusato di stalking e diffusione illecita di immagini intime. L’indagine è stata avviata dopo la denuncia di una donna che ha ricevuto lettere anonime contenenti foto private e frasi offensive. L’uomo, ex compagno della vittima, avrebbe agito per vendetta dopo la fine della relazione, utilizzando anche profili falsi per la diffusione delle immagini. Le indagini della Polizia Postale Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione ha preso il via a seguito della denuncia presentata da una donna presso il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Bari. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Bari, architetta una vendetta dopo essere stato lasciato e invia foto intime ai conoscenti dell'ex: arrestato

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