Due noti creator di contenuti digitali collaborano per un nuovo progetto editoriale. Si tratta di un libro che combina elementi di intrattenimento e informazioni sul mondo animale, scritto da entrambi gli autori. La pubblicazione rappresenta una collaborazione tra le due figure e si propone di unire l’aspetto umoristico con qualche nocciola di cultura scientifica. Il volume sarà disponibile prossimamente e mira a coinvolgere il pubblico attraverso un mix di comicità e nozioni di carattere scientifico.

Due dei content creator più amati di sempre si uniscono per un libro imperdibile, che saprà divertivi ma allo stesso tempo anche regalarvi qualche nozione in più sul mondo animale. Grazie alla collaborazione nata fin dai primi Scottecs Gigazine tra Barbascura X e Sio, Gigaciao esce il 15 maggio con un libro a fumetti che raccoglie l’intera produzione dei due autori, completamente a colori. Barbascura spiega gli animali e Sio li disegna è un’antologia divulgativa in cui vengono raccontati aneddoti, particolarità e caratteristiche di molti animali, possibilmente quelli più disgustosi. Il racconto colorito e ironico di Barbascura si accompagna... 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - BarbascuraX e Sio si uniscono per un antologia scientifica che vi farà divertire

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