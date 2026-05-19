Bando Artusiana ultime ore per i ristoratori interessati
Ne sono rimaste poche ore prima della scadenza per i ristoratori interessati a partecipare al Bando Artusiana, promosso dal Comune di Forlimpopoli. La macchina organizzativa per la Festa Artusiana, uno degli eventi più significativi dell’anno, continua a muoversi. L’amministrazione comunale ha pubblicato i dettagli e le modalità di partecipazione, invitando i ristoratori a presentare le domande entro il termine stabilito. La manifestazione si svolgerà nelle prossime settimane e coinvolgerà numerosi esercenti del settore ristorazione.
Il Comune di Forlimpopoli prosegue con la macchina organizzativa per uno degli appuntamenti più sentiti e attesi dell’anno: la Festa Artusiana. Con la pubblicazione dei bandi per i ristoratori e per gli espositori del mercato, la città si prepara a celebrare la sua 30ª edizione, dal 27 giugno al 5 luglio. I ristoratori rappresentano il cuore pulsante di questa kermesse. A loro è affidato il compito di interpretare lo spirito artusiano attraverso proposte gastronomiche che sappiano valorizzare le filiere locali e le tradizioni culinarie del territorio. "Ogni piatto dovrà essere il riflesso di una storia – si legge nel bando –, contribuendo a un’esperienza collettiva che coinvolga residenti e turisti in un percorso di scoperta e innovazione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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