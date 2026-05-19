Bando Artusiana ultime ore per i ristoratori interessati

Ne sono rimaste poche ore prima della scadenza per i ristoratori interessati a partecipare al Bando Artusiana, promosso dal Comune di Forlimpopoli. La macchina organizzativa per la Festa Artusiana, uno degli eventi più significativi dell’anno, continua a muoversi. L’amministrazione comunale ha pubblicato i dettagli e le modalità di partecipazione, invitando i ristoratori a presentare le domande entro il termine stabilito. La manifestazione si svolgerà nelle prossime settimane e coinvolgerà numerosi esercenti del settore ristorazione.

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Il Comune di Forlimpopoli prosegue con la macchina organizzativa per uno degli appuntamenti più sentiti e attesi dell’anno: la Festa Artusiana. Con la pubblicazione dei bandi per i ristoratori e per gli espositori del mercato, la città si prepara a celebrare la sua 30ª edizione, dal 27 giugno al 5 luglio. I ristoratori rappresentano il cuore pulsante di questa kermesse. A loro è affidato il compito di interpretare lo spirito artusiano attraverso proposte gastronomiche che sappiano valorizzare le filiere locali e le tradizioni culinarie del territorio. "Ogni piatto dovrà essere il riflesso di una storia – si legge nel bando –, contribuendo a un’esperienza collettiva che coinvolga residenti e turisti in un percorso di scoperta e innovazione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bando Artusiana, ultime ore per i ristoratori interessati ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento La Festa Artusiana si avvicina: pubblicati i bandi per ristoratori ed espositori del mercatoSono stati pubblicati sul sito del Comune di Forlimpopoli il bando rivolto ai ristoratori e quello per gli espositori del mercato interessati a... Premio Marietta 2026, aperto il bando nell'anno del 30esimo anniversario della Festa ArtusianaContinua l'avvicinamento alla trentesima edizione della Festa Artusiana, in programma a Forlimpopoli dal 27 giugno al 5 luglio prossimi. Bando Artusiana, ultime ore per i ristoratori interessatiIl Comune di Forlimpopoli prosegue con la macchina organizzativa per uno degli appuntamenti più sentiti e attesi dell’anno: la Festa Artusiana. Con la pubblicazione dei bandi per i ristoratori e per ... ilrestodelcarlino.it