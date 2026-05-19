Dal 22 al 24 maggio 2026, Valvasone ospiterà nuovamente la manifestazione “Bandiere e Tamburi”, evento che da anni richiama appassionati e artisti provenienti da diverse regioni. La kermesse si svolgerà in vari spazi del paese, coinvolgendo gruppi e compagnie specializzate nelle arti della bandiera e del tamburo. Le giornate saranno caratterizzate da esibizioni, workshop e momenti di confronto tra i partecipanti, trasformando il centro storico in un grande palcoscenico dedicato a queste tradizioni.

Mancano pochi giorni al ritorno di “Bandiere e Tamburi”, la manifestazione che dal 22 al 24 maggio 2026 trasformerà Valvasone in un grande palcoscenico dedicato all’arte della bandiera e del tamburo. La dodicesima edizione dell’evento, promossa dal Grup Artistic Furlan con il sostegno del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia e del Comune di Valvasone Arzene, porterà nel borgo medievale tre giorni di spettacoli, cortei, musica e attività aperte al pubblico. Sarà un’edizione particolarmente significativa anche per il Grup Artistic, che quest’anno celebra i 30 anni del gruppo tamburini e i 20 anni del gruppo sbandieratori, due percorsi poi confluiti nell’esperienza dei Lupi Feritas. 🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - Bandiere e Tamburi dal 22 al 24 maggio 2026 a Valvasone

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