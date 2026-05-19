Bande di ladri all' outlet di Valmontone | c' è anche una donna incinta

Nella giornata di ieri, alcune bande di ladri sono entrate nell'outlet di Valmontone durante le ore di maggiore afflusso, dopo aver perlustrato in precedenza i negozi alla ricerca di obiettivi. Le bande si sono poi introdotte nei punti vendita, portando via capi di abbigliamento e cosmetici. Tra i malviventi c'era anche una donna incinta, che ha partecipato all'azione. La polizia sta indagando sull'episodio e sta cercando di ricostruire la dinamica dei furti.

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