Banca ore e welfare Lontani anni luce dalle piccole realtà

Le pratiche di banca ore e i programmi di welfare rappresentano una realtà complessa e variegata, con diverse modalità di applicazione nelle aziende di piccole dimensioni. Alcune soluzioni sono state implementate con risultati positivi, mentre altre sono state abbandonate a causa di difficoltà organizzative o di gestione. La differenza nelle strategie adottate riflette le diverse capacità di adattamento delle imprese alle esigenze dei lavoratori e alle proprie risorse. In alcuni casi, le iniziative sono riuscite a favorire un miglior equilibrio tra lavoro e vita privata, in altri sono state considerate poco efficaci.

Tante le possibilità di conciliazione organizzativa, alcune di successo, altre fallimentari e accantonate. Valentina Mapelli, HR manager di A.Agrati spa ha raccontato di un esperimento di settimana corta su un impianto da 50 addetti, durante un periodo che necessitava l’incremento di produzione. A fine 2024 è stato proposto un calendario di lavoro su 4 tempi di lavorazione da 10 ore ciascuno, per 4 giorni alla settimana. Essendo rivolto ad una popolazione di lavoratori maturi, non è stata accettata. È andata meglio, in uno stabilimento francese con il ’turno fantasma’, lungo le 24 ore, con turni notturni. Raffaele Ghezzi, ufficio risorse umane di Roche (a Monza 600 dipendenti su 4 generazioni) ha illustrato l’accordo rinnovato a novembre 2025 che prevede lo smartworking in maternità e nel congedo parentale, per un rientro ’no stress’. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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