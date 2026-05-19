Balneari a Ostia mille stagionali a rischio | Scotto porta il caso al Ministero del Lavoro
Ostia, 19 maggio 2026 – La crisi degli stabilimenti balneari della zona sta attirando l’attenzione del Parlamento. Secondo le stime, circa mille lavoratori stagionali rischiano di perdere il lavoro a causa delle difficoltà che coinvolgono le attività balneari, molte delle quali sono ancora in attesa di rinnovo delle concessioni. Il rappresentante di categoria ha annunciato di aver presentato un esposto al Ministero del Lavoro per chiedere interventi immediati. La questione riguarda principalmente le concessioni demaniali e la tutela dei posti di lavoro stagionali.
Ostia, 19 maggio 2026 – La crisi degli stabilimenti balneari di Ostia arriva in Parlamento. Il deputato del Partito Democratico Arturo Scotto ha presentato un’interrogazione a risposta scritta al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per chiedere l’apertura urgente di un tavolo di confronto con le aziende del settore della balneazione che operano sul litorale romano, in particolare nel Municipio X di Roma. L’atto, annunciato nella seduta della Camera del 14 maggio 2026, parte dalla protesta del 29 aprile, quando centinaia di persone si sono radunate in piazza della Stazione Vecchia, davanti alla sede del Municipio X, per denunciare la situazione degli stabilimenti chiusi e l’incertezza che pesa sulla stagione estiva. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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