Balneari a Ostia mille stagionali a rischio | Scotto porta il caso al Ministero del Lavoro

Ostia, 19 maggio 2026 – La crisi degli stabilimenti balneari della zona sta attirando l’attenzione del Parlamento. Secondo le stime, circa mille lavoratori stagionali rischiano di perdere il lavoro a causa delle difficoltà che coinvolgono le attività balneari, molte delle quali sono ancora in attesa di rinnovo delle concessioni. Il rappresentante di categoria ha annunciato di aver presentato un esposto al Ministero del Lavoro per chiedere interventi immediati. La questione riguarda principalmente le concessioni demaniali e la tutela dei posti di lavoro stagionali.

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