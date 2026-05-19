Bagnini | nuova gara l' aggiudicazione solo a metà giugno La stagione riparte senza servizio

Il Comune di Latina ha avviato le procedure per una nuova gara per il servizio di salvataggio su spiaggia libera, dopo aver rescisso il contratto con la ditta precedente, aggiudicataria dell'anno scorso. La seconda ditta in graduatoria è stata esclusa, lasciando il procedimento in sospeso. L'aggiudicazione definitiva è prevista solo per metà giugno, lasciando così la stagione in corso senza un servizio di salvataggio attivo sulle spiagge libere della zona.

Per il servizio di salvamento su spiaggia libera il Comune di Latina ha già avviato le procedure per la nuova gara, dopo la rescissione del contratto con la ditta aggiudicataria di un anno fa, e dopo l’esclusione della seconda, e ultima, in graduatoria. E, secondo gli uffici comunali. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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