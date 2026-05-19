La Regione ha deciso di posticipare al 30 maggio l’obbligo di presenza dei bagnini sugli stabilimenti balneari, suscitando comunque alcune incertezze tra i gestori. I cambiamenti negli orari di vigilanza potrebbero portare a una riduzione delle ore di apertura degli stabilimenti, in particolare nel primo pomeriggio. Questa decisione viene accolta con attenzione da chi gestisce le strutture, che si interrogano sugli effetti pratici per la sicurezza e la continuità delle attività.

? Punti chiave Come influenzeranno i nuovi orari di vigilanza l'apertura degli stabilimenti?. Perché i gestori rischiano di chiudere gli ombrelloni nel primo pomeriggio?. Quali conseguenze avrà la mancanza di personale sulla sicurezza dei bagnanti?. Chi risolverà il conflitto tra le norme della Capitaneria e i sindaci?.? In Breve Obbligo salvataggio giornaliero dalle 10 alle 18 con copertura totale oltre tale orario.. L'assessore Riccardo Pozzi attende nota integrativa nazionale per chiarire le norme operative.. Servizio salvataggio anticipato al 7 settembre invece del 13 settembre originariamente previsto.. Rischio chiusura stabilimenti o limitazione orari per carenza personale e costi gestione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bagnini: la Regione slitta l’obbligo al 30 maggio, restano i dubbi

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