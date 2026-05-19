Bagheria cena d’argento | il menù dei campioni italiani al Mylos

A Bagheria si svolge la cena d’argento, un evento che vede protagonisti i campioni italiani della cucina. Il menù è stato ideato dai migliori chef nazionali e comprende piatti premiati a Rimini. Durante la serata, saranno presentati i piatti realizzati dai professionisti che hanno ottenuto riconoscimenti nazionali. La cena si svolge presso il locale Mylos, che ospiterà questa manifestazione dedicata alla gastronomia di alto livello. Sono annunciati anche gli chef coinvolti che porteranno le loro creazioni in questa occasione speciale.

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? Punti chiave Cosa troverai nel menù creato dai campioni nazionali a Bagheria?. Chi sono gli chef che porteranno i piatti premiati a Rimini?. Come cambierà l'economia locale grazie a questa cena d'eccellenza?. Dove si terranno le prossime tappe del tour gastronomico?.? In Breve Chef Sandro Tarantino e Saverio Greco collaborano come patron per l'evento.. Menù in quattro portate con abbinamenti ai vini della cantina Patrì.. Tour prosegue a Petralia Sottana il 24 maggio e Monte Pellegrino il 29 maggio.. Prossimi appuntamenti fissati a Capo Gallo il 31 maggio e Ficuzza il 6 giugno.. Il prossimo giovedì 21 maggio alle ore 20, il ristorante Mylos di Bagheria ospiterà una cena esclusiva con il menù d’argento preparato dagli chef del Culinary team Palermo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bagheria, cena d’argento: il menù dei campioni italiani al Mylos ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Cena esclusiva al Mylos di Bagheria: si degusta il menù “d’argento” dei Campionati d’Italia Cena a tema Bridgerton a Villa Benni: ecco il menù e come vestirsiBologna, 2 marzo 2026 – E’ la serie del momento, vista, commentata in ogni angolo del web.