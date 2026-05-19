Baciati dalla fortuna | Vis salva per un pelo

Nella corsa alla salvezza, la squadra di casa ha conquistato una vittoria importante grazie alla migliore differenza reti rispetto alle avversarie dirette. La squadra ospite si è trovata a dover inseguire un risultato difficile, mentre la squadra di casa ha mantenuto un margine che ha garantito il mantenimento della posizione in classifica. La partita si è conclusa con un punteggio che ha permesso alla squadra locale di superare le concorrenti in classifica, grazie a una differenza reti favorevole di sette gol.

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Alla resa dei conti a salvare la Vis Nova è stata la migliore differenza reti in campionato. Meno 7 quella della Lucertole, meno 10 quella del Vigevano. Tre “miseri“ gol (due segnati in più e uno subito in meno dai brianzoli sui ducali) su 34 giornate; come si suol dire è stata una questione di dettagli nell’arco di nove mesi durissimi, dopo il doppio 1-2 dei playout che premia la squadra meglio messa in stagione regolare. La Vis Nova, appunto. E con mister Raspelli si parte da qui. "È stata una stagione bella, intensa, complicata. O meglio, ce la siamo complicata spesso e volentieri con le nostre mani dopo un girone di andata molto positivo. E mi riferisco, nella sua parte finale, alle partite che avevamo già in tasca e che invece abbiamo perso o pareggiato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Baciati dalla fortuna: "Vis salva per un pelo" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Wall Street Prodigy | ROMANCE | Full Movie in English Sullo stesso argomento “Vis-à-Vis“, l’arte di Consani al Museo ArcheologicoTorna con una nuova tappa a Castellina in Chianti il cartellone di “Vis-à-Vis” Arti Visive, il progetto lanciato nel 2024 con cui Fondazione Musei... Leggi anche: Juventus Next Gen, i convocati per la Vis Pesaro: torna Gunduz dalla squalifica, sale un Primavera Baciati dalla fortuna: Vis salva per un peloEccellenza, Giussano premiata da tre gol di differenza reti con Vigevano. Mister Raspelli pronto al rinnovo: Ci siamo complicati la vita da soli. msn.com Doppia vincita in Toscana, Pontassieve e Piandiscò baciati dalla fortunaFirenze, 25 agosto 2025 - La Dea bendata bacia ancora la Toscana dove è stato messo a segno una nuova vincita con il 10eLotto. Nell’ultimo weekend, come riporta Agipronews, a Pontassieve, in provincia ... lanazione.it