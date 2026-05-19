Baciati dalla fortuna | Vis salva per un pelo

Da sport.quotidiano.net 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella corsa alla salvezza, la squadra di casa ha conquistato una vittoria importante grazie alla migliore differenza reti rispetto alle avversarie dirette. La squadra ospite si è trovata a dover inseguire un risultato difficile, mentre la squadra di casa ha mantenuto un margine che ha garantito il mantenimento della posizione in classifica. La partita si è conclusa con un punteggio che ha permesso alla squadra locale di superare le concorrenti in classifica, grazie a una differenza reti favorevole di sette gol.

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Alla resa dei conti a salvare la Vis Nova è stata la migliore differenza reti in campionato. Meno 7 quella della Lucertole, meno 10 quella del Vigevano. Tre “miseri“ gol (due segnati in più e uno subito in meno dai brianzoli sui ducali) su 34 giornate; come si suol dire è stata una questione di dettagli nell’arco di nove mesi durissimi, dopo il doppio 1-2 dei playout che premia la squadra meglio messa in stagione regolare. La Vis Nova, appunto. E con mister Raspelli si parte da qui. "È stata una stagione bella, intensa, complicata. O meglio, ce la siamo complicata spesso e volentieri con le nostre mani dopo un girone di andata molto positivo. E mi riferisco, nella sua parte finale, alle partite che avevamo già in tasca e che invece abbiamo perso o pareggiato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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