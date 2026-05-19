Azzurra in formissima Sfida col Pontassieve

L'Azzurra si presenta in ottima forma in vista della sfida contro il Pontassieve. L'obiettivo della squadra è vincere per mantenere il primato in classifica e avvicinarsi ulteriormente ai playoff. La partita rappresenta un’occasione importante per consolidare la posizione e prepararsi al meglio alle prossime tappe della stagione. I giocatori sono concentrati e pronti a scendere in campo per ottenere i tre punti necessari.

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Vincere, per fare un altro decisivo passo verso l’ipoteca del primo posto in graduatoria ed iniziare a prepararsi nel migliore dei modi per i playoff. Questo l’obiettivo con cui l’ Azzurra riceverà nella serata di domani la Torre NP Pontassieve, nel recupero del match valido per la sedicesima giornata del campionato di serie C di pallanuoto. Un incontro che era stato inizialmente previsto alla Colzi – Martini lo scorso sabato, ma che è stato successivamente rinviato in extremis alla luce delle operazioni di smontaggio del pallone pressostatico di copertura della piscina di via Roma (che dovrebbero essere completate nelle prossime ore, stando a quanto si apprende). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Azzurra in formissima. Sfida col Pontassieve ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Tennis, sfida azzurra a Monaco: Olivetti sfida i top del doppioL’attenzione del circuito ATP si sposta verso la Germania per un appuntamento che vedrà coinvolto il talento italiano Albano Olivetti nel doppio... Sugar Rey Leonard, l'allenamento è impressionante: a 70 anni è ancora in formissimaIl 17 Maggio del 1956, a Rocky Mount nella Carolina del Nord (Usa), nasceva Sugar Ray Leonard, considerato uno dei più grandi pugili della storia. Azzurra in formissima. Sfida col PontassieveVincere, per fare un altro decisivo passo verso l’ipoteca del primo posto in graduatoria ed iniziare a prepararsi ... lanazione.it