Avezzano Verdecchia in piazza | servizi e sanità al centro del programma

In occasione di un evento pubblico, un candidato ha presentato il proprio programma concentrandosi su temi di servizi e sanità. Tra i punti discussi, sono state poste domande sulla futura influenza della ferrovia Roma-Pescara sul territorio marsicano e sulle iniziative proposte per preservare il tribunale locale. La discussione si è focalizzata su come migliorare le infrastrutture e i servizi pubblici, senza entrare in dettagli sulle misure specifiche o sulle motivazioni politiche.

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