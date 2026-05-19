avevo una miocardite cipollini operato a roma

L’ex ciclista Mario Cipollini è stato sottoposto a un intervento al cuore presso una struttura medica a Roma. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali e riguarda una diagnosi di miocardite che ha richiesto un intervento chirurgico. Cipollini, noto per la sua carriera nel ciclismo professionistico, si trova attualmente sotto osservazione e non sono stati rilasciati dettagli ulteriori sulle sue condizioni di salute. L’operazione è avvenuta recentemente e l’atleta si trova in fase di recupero.

Una nuova operazione al cuore per Mario Cipollini. L’ex velocista, molto attivo sui social dove interagisce quotidianamente con la sua community di appassionati, ha comunicato via Instagram di essersi sottoposto ad un secondo intervento al cuore dopo quello dello scorso autunno durante il quale gli era stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo. L’operazione è stata effettuata nella mattinata di ieri dall’equipe del professor Andrea Natale, luminare di fama mondiale. Il Re Leone ha fatto sapere che i suoi problemi cardiaci, diventati di dominio pubblico in occasione del primo intervento, derivano da una miocardite con la quale sta facendo i conti dal 2019. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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