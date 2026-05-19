Avellino Picone propone affitti calmierati per salvare i negozi

A Avellino, l’assessore al settore commerciale ha avanzato la proposta di stabilire affitti calmierati attraverso accordi tra proprietari e amministrazione comunale, al fine di sostenere le attività commerciali locali. Inoltre, sono previsti incentivi per l’apertura di settori innovativi nelle aree periferiche della città. La misura mira a favorire la riqualificazione e la crescita economica delle zone meno centrali, coinvolgendo i proprietari degli immobili e promuovendo interventi mirati nelle aree meno sviluppate.

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? Punti chiave Come possono i patti tra proprietari e Comune abbassare i canoni?. Quali settori innovativi riceveranno incentivi per aprire nelle periferie?. Come si eviterà che i nuovi eventi attirino folle senza clienti?. Chi dovrà garantire la fattibilità tecnica degli accordi per gli affitti?.? In Breve Accordi tra associazioni, proprietari e Comune per canoni calmierati in zone critiche.. Incentivi per nuove imprese nei quartieri periferici per decongestionare il centro storico.. Piano basato su eventi, rassegne culturali e riqualificazione per attrarre visitatori campani.. Strategia per contrastare la concorrenza di e-commerce e grande distribuzione organizzata. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Avellino, Picone propone affitti calmierati per salvare i negozi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Liberi e Forti, Picone propone il rilancio del commercio ad Avellino“Il commercio avellinese deve tornare ad essere il motore propulsivo dell’economia locale. Rimini, Ariminensis propone un piano per salvare i negozi del centro? Cosa scoprirai Come possono i nuovi accordi sugli affitti fermare le chiusure? Quali sgravi sulla Tari sono previsti per i negozi in difficoltà?...