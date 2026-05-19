Dopo la sconfitta in Gara 5 contro la Fortitudo Bologna, la stagione dell’Unicusano Avellino Basket si è conclusa. Tuttavia, in sede si sono già avviati incontri e prime decisioni per definire i passaggi successivi. La squadra sta iniziando a organizzare incontri con i rappresentanti tecnici e dirigenziali per valutare le strategie future e pianificare la ricostruzione. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata, ma il club sta lavorando per preparare la prossima fase.

Tempo di lettura: 2 minuti La sconfitta in Gara 5 contro la Fortitudo Bologna ha chiuso la stagione dell’ Unicusano Avellino Basket, ma in casa biancoverde è già tempo di pensare al futuro. Dopo un campionato vissuto tra alti e bassi, la formazione irpina è riuscita comunque a raggiungere l’obiettivo playoff, risultato che consente alla società di guardare con fiducia alla prossima annata. Nelle prossime ore il presidente Giuseppe Lombardi e il GM Antonello Nevola incontreranno la stampa per fare il punto sulla stagione appena conclusa e iniziare a delineare le strategie future. Sul tavolo ci saranno soprattutto le questioni legate all’allenatore e alla composizione del roster. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Avellino Basket, via alla ricostruzione: conferenze e prime decisioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

L'Unicusano Avellino Basket pronto alla sfida contro l'Unieuro ForlìPenultimo turno infrasettimanale per l’Unicusano Avellino Basket, il match valido per la trentunesima giornata della Serie A2 OldWildWest si gioca...

Unicusano Avellino Basket alla prova Urania: all’Allianz Cloud sfida da play-offTrentesima giornata del campionato di Serie A2 OldWildWest inizia questa sera con due incontri di cartello.

Avellino Basket, Di Carlo: Gara indirizzata dall'inizio, ma bravi i ragazzi nonostante le difficoltà stagionali x.com

L’Unicusano Avellino Basket in Gara 4 va a caccia della paritàGara 3 ha regalato all’Unicusano Avellino Basket ed ai suoi tifosi una serata da sogno ed una vittoria utile ad accorciare la serie. Avellino ha accorciato le distanze, ha ricaricato le pile e con il ... irpinianews.it

La Scandone Avellino stacca il pass per i quarti di finaleLa Scandone Avellino conquista, con autorità, gara 3 degli ottavi di finale playoff superando tra le mura amiche la Basket School Messina con il punteggio di 82-55 e stacca il pass per i quarti di fin ... atripaldanews.it