Autotrasportatori | Salvini cerca aiuti per evitare lo sciopero

Il governo sta cercando di trovare una soluzione per evitare uno sciopero degli autotrasportatori, con un incontro previsto per venerdì. Tra i temi principali ci sono il credito d'imposta e il suo impatto sui bilanci delle aziende di trasporto. Salvini sta lavorando per ottenere aiuti che possano sostenere il settore, in vista di eventuali misure che saranno annunciate durante l'incontro. La discussione si concentra su come alleggerire le difficoltà delle imprese di trasporto in un periodo di tensione crescente.

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? Punti chiave Come influirà il credito d'imposta sui bilanci delle aziende di trasporto?. Quali misure concrete proporrà il governo durante l'incontro di venerdì?. Perché il solo taglio delle accise non basta più agli autotrasportatori?. Cosa accadrà alla distribuzione alimentare se lo sciopero paralizzerà il Paese?.? In Breve Incontro con le sigle previsto questo venerdì per definire nuovi aiuti economici.. Proposta di stanziamento di alcune centinaia di milioni di euro per il settore.. Rischio paralisi della distribuzione alimentare e dei rifornimenti per tutta la prossima settimana.. Necessità di potenziare il credito d'imposta oltre la proroga del taglio accise. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Autotrasportatori: Salvini cerca aiuti per evitare lo sciopero ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Salvini ieri al casello contro i pedaggi. Oggi da ministro li aumenta Sullo stesso argomento Carburanti, niente aiuti agli autotrasportatori: il settore in sciopero dal 25 maggioIl governo ha invitato la maggioranza a ritirare gli emendamenti al decreto fiscale, all’esame della commissione Finanze del Senato, che chiedevano... Leggi anche: Sciopero per la Flotilla, Salvini: "Quanti aiuti portate a Gaza non andando a lavorare?" Salvini Verso proroga taglio accise e credito impostaROMA (ITALPRESS) – Dopo venerdì dovremmo prorogare sicuramente il taglio delle accise, ma per migliaia di autotrasportatori questo taglio è irrilevante. Abbiamo la riunione venerdì con tutte le sig ... lanuovasardegna.it Salvini annuncia proroga taglio accise carburanti e aiuti per autotrasportoIl ministro dei Trasporti e vicepremier Matteo Salvini ha annunciato la proroga del taglio delle accise sui carburanti. A RTL 102.5, Salvini ha dichiarato: Dovremo prorogare sicuramente il taglio del ... it.blastingnews.com