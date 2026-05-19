Autostrada A8 arrestato al casello di Milano Nord con anfetamina e kit dello spaccio

Durante un controllo sulla A8, nei pressi del casello di Milano Nord, gli agenti della Polizia Stradale hanno arrestato un uomo di 28 anni, già noto alle forze dell’ordine. Nel suo veicolo sono state trovate sostanze stupefacenti, tra cui anfetamina, e un kit destinato allo spaccio. L’arresto è avvenuto in seguito a una verifica di routine, che ha portato al sequestro di droga e materiali illeciti. La persona è stata portata in commissariato per ulteriori approfondimenti.

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