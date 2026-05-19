Autorità di audit nuovo interpello della Regione dopo la rinuncia di Sambataro

La Regione Siciliana ha aperto un nuovo interpello per trovare un dirigente generale per l’Ufficio speciale Autorità di audit, che si occupa di controllare la corretta gestione dei fondi europei cofinanziati dalla Commissione. La selezione avviene dopo la rinuncia di un precedente candidato e mira a individuare un nuovo responsabile per uno degli organismi più delicati della macchina amministrativa regionale. L’incarico richiede competenze specifiche e un ruolo di vigilanza importante nel settore dei programmi cofinanziati.

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