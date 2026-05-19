Autorità di audit nuovo interpello della Regione dopo la rinuncia di Sambataro
La Regione Siciliana ha aperto un nuovo interpello per trovare un dirigente generale per l’Ufficio speciale Autorità di audit, che si occupa di controllare la corretta gestione dei fondi europei cofinanziati dalla Commissione. La selezione avviene dopo la rinuncia di un precedente candidato e mira a individuare un nuovo responsabile per uno degli organismi più delicati della macchina amministrativa regionale. L’incarico richiede competenze specifiche e un ruolo di vigilanza importante nel settore dei programmi cofinanziati.
La Regione Siciliana riparte da un nuovo interpello per individuare il dirigente generale dell’Ufficio speciale Autorità di audit dei programmi cofinanziati dalla Commissione europea, uno degli organismi più delicati della macchina amministrativa regionale, chiamato a vigilare sulla correttezza. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Sullo stesso argomento
Marco Sambataro nominato nuovo dirigente dell'autorità di AuditÈ Marco Sambataro il nuovo dirigente generale dell'Autorità di Audit della Presidenza della Regione Siciliana.
"Conflitto d'interessi", la Giunta regionale sospende la nomina di Marco Sambataro all'Autorità di auditLa giunta regionale, nella seduta di oggi, ha deliberato la sospensione in autotutela dell’efficacia della nomina di Marco Sambataro a dirigente...
La #giuntaregionale ha revocato la nomina di Marco Sambataro a dirigente generale dell'Ufficio speciale Autorità di #audit. Affidato al dipartimento della Funzione pubblica il mandato per la predisposizione di un nuovo #attodiinterpello per l'individuazione del facebook
Complete website SEO audit prompt reddit
GENOA AUDIT S.R.L. - Results on X | Live Posts & Updates x.com
Audit, via a un nuovo atto di interpello dopo rinuncia dirigente nominatoLa giunta regionale, nel corso della convocazione di oggi, ha revocato la nomina di Marco Sambataro a dirigente generale dell’Ufficio speciale Autorità di audit dei programmi cofinanziati dalla Commis ... siracusaoggi.it
Sambataro rinuncia alla nomina all’Autorità di Audit, nuovo atto di interpello della RegioneFino alla nuova nomina l'ufficio sarà retto ad interim dal segretario generale della Regione Siciliana Ignazio Tozzo. blogsicilia.it