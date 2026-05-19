Un uomo di 31 anni coinvolto in un incidente che ha coinvolto un veicolo e un gruppo di persone in una zona di Modena è stato mantenuto in carcere. La sua custodia cautelare è stata confermata dopo l’arresto effettuato nelle ore successive all’accaduto. L’avvocato del sospettato ha richiesto una visita per il suo assistito, riferendo che l’uomo ha riferito di sentire voci e di non riuscire a dormire. L’indagine sulla vicenda prosegue per chiarire i dettagli dell’evento.

La decisione è stata presa dal giudice per le indagini preliminari e arriva dopo alcune ore dall’udienza, svoltasi nel carcere di Modena, durante la quale l’avvocato di El Koudri, Fausto Gianelli, non si era opposto alla richiesta della Procura. L’accusa è di strage con l’aggravante delle lesioni gravissime. La procura di Modena aveva chiesto la convalida dell’arresto e la custodia in carcere, ma non ha contestato l’aggravante terroristica o di odio razziale e nemmeno la premeditazione. Lo riferisce il legale Fabio Gianelli, fuori dal carcere di Modena, al termine dell’udienza. Il legale aggiunge che è stata confermata l’accusa di strage, ma per il momento, dunque, “gli vengono contestate solo le lesioni gravissime”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Auto sulla folla a Modena: El Koudri resta in carcere. L’avvocato chiede visita per lui: “Sentiva le voci e non dormiva”

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