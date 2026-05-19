Auto sempre più vecchie in strada in media hanno quasi 13 anni

Da ilrestodelcarlino.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Italia, le auto in circolazione sono mediamente vecchie di quasi 13 anni, secondo i dati più recenti. Il settore dell’usato registra un volume di vendite superiore rispetto a quello delle vetture nuove, evidenziando un cambiamento nel comportamento dei consumatori. Questa tendenza si accompagna a una minore capacità di spesa da parte di automobilisti e famiglie, che preferiscono mantenere in uso veicoli più datati piuttosto che acquistarne di nuovi.

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Il mercato dell’usato è più vivo rispetto a quello del nuovo. Chiaro sintomo che i soldi a disposizione di automobilisti e famiglie riescono sempre meno a far fronte al prezzo di vendita delle auto nuove. La cartina tornasole di quanto sta accadendo la offre l’indagine di Facile.it sull’età media delle auto. E Rimini, in questa particolare classifica, è agli ultimi posti in regione. Partiamo dal dato: 12 anni e 11 mesi. Si tratta dell’età media delle auto nella provincia di Rimini. Peggio di noi fa solo Piacenza dove si arriva a 13 anni e 2 mesi. Nelle altre provincie va meglio, ma di poco. In generale l’età media dei veicoli continua a crescere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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