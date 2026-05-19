Auto fuori controllo finisce sul marciapiede paura in centro città

Un’auto ha perso il controllo e si è schiantata sul marciapiede in via De Renzi, nel centro di Avellino. L’incidente si è verificato pochi minuti fa, generando momenti di tensione tra i passanti e le persone coinvolte. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato le verifiche per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Nessuna informazione è ancora disponibile sulle condizioni delle persone coinvolte.

Tempo di lettura: < 1 minuto Momenti di forte tensione si sono vissuti pochi minuti fa in Via De Renzi, ad Avellino, dove un incidente stradale ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Coinvolto un 30enne di origini nigeriane, fortunatamente rimasto illeso nonostante la dinamica particolarmente pericolosa. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, all’origine dell’incidente ci sarebbe stato un improvviso guasto ai freni dell’auto. Il conducente, nel tentativo di evitare l’impatto con alcune vetture parcheggiate lungo la strada, avrebbe perso il controllo del mezzo. L’auto è così finita fuori carreggiata, terminando la sua corsa sul marciapiede e restando in bilico sotto alcuni portici, tra lo spavento dei numerosi passanti presenti in zona in quel momento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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TRAVOLTO DA UN'AUTO SUL MARCIAPIEDE: GRAVISSIMO UN 17ENNE | 18/02/2026

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