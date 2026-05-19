Ausl i dipendenti a tempo indeterminato sono 3794

Attualmente, l’Ausl di Piacenza impiega 3.794 persone con contratto a tempo indeterminato. A queste si aggiungono 58 dipendenti con contratto a tempo determinato, che rappresentano circa il 2% del personale totale. La maggior parte dei lavoratori, dunque, ha un rapporto di lavoro stabile. La distribuzione del personale si concentra principalmente nella categoria con contratti a tempo indeterminato. La composizione numerica evidenzia una prevalenza di dipendenti con contratti a lungo termine.

Attualmente i dipendenti a tempo indeterminato dell’Ausl di Piacenza sono 3.794, mentre quelli a tempo determinato sono 58, pari a circa il 2% del totale. Mario Giacomazzi, direttore di Gestione risorse umane aziendali dell’azienda, analizzando i dati aziendali, ci tiene a evidenziare la. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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