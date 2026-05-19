Aumenta la pensione | in Italia cambia tutto Quando e per chi

A partire dal primo giugno, in Italia entreranno in vigore nuovi aumenti per alcune pensioni e assegni assistenziali. Gli incrementi riguarderanno specifici trattamenti e includeranno anche il pagamento degli arretrati maturati nei primi mesi del 2026. La misura interessa determinate categorie di pensionati e beneficiari, che riceveranno importi più elevati rispetto al passato. Le modifiche sono state annunciate ufficialmente e rappresentano un cambiamento importante nel sistema delle pensioni.

A partire dal 1° giugno scatteranno nuovi aumenti per alcune pensioni e assegni assistenziali, con importi più alti e il pagamento degli arretrati maturati nei primi mesi del 2026. La misura è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 e troverà applicazione automatica nei prossimi cedolini INPS. Gli adeguamenti riguarderanno i grandi invalidi per causa di servizio, destinatari dell’assegno sostitutivo dell’accompagnatore previsto dalla normativa vigente. L’INPS, attraverso il messaggio n. 1269 del 14 aprile 2026, ha confermato che gli aumenti decorreranno retroattivamente dal 1° gennaio. Questo significa che i beneficiari riceveranno sia il nuovo importo mensile rivalutato sia tutte le somme arretrate accumulate dall’inizio dell’anno. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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