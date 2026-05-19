Auditorium secondo evento inaugurale | biglietti agli sgoccioli per l' Orchestra Filarmonica Italiana

Si avvicina il secondo evento inaugurale del nuovo Auditorium Conad a Forlì, previsto per mercoledì alle 21. Per l’appuntamento con l’Orchestra Filarmonica Italiana, restano circa dieci posti gratuiti disponibili. I biglietti sono in esaurimento, e l’affluenza è alta. La serata si svolgerà nell’auditorium recentemente inaugurato, che ospiterà il concerto della formazione orchestrale. L’evento rappresenta una delle prime occasioni di apertura ufficiale dello spazio dedicato alla musica.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui