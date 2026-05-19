Auditorium secondo evento inaugurale | biglietti agli sgoccioli per l' Orchestra Filarmonica Italiana
Si avvicina il secondo evento inaugurale del nuovo Auditorium Conad a Forlì, previsto per mercoledì alle 21. Per l’appuntamento con l’Orchestra Filarmonica Italiana, restano circa dieci posti gratuiti disponibili. I biglietti sono in esaurimento, e l’affluenza è alta. La serata si svolgerà nell’auditorium recentemente inaugurato, che ospiterà il concerto della formazione orchestrale. L’evento rappresenta una delle prime occasioni di apertura ufficiale dello spazio dedicato alla musica.
Si avvicina il secondo evento inaugurale del nuovo Auditorium Conad Città di Forlì. Per lo spettacolo di mercoledì alle 21, dell’Orchestra Filarmonica Italiana, sono disponibili ancora una decina di posti gratuiti. Chi fosse interessato, può recarsi direttamente all’Auditorium, in viale della. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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