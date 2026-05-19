Auditel serata tv tra Ulisse e I Cesaroni | i dati della classifica

Nella serata televisiva di ieri, due programmi hanno dominato la scena: uno dedicato a un approfondimento storico e l’altro a una commedia familiare. I dati di ascolto di Auditel hanno mostrato quale delle due trasmissioni ha ottenuto il maggior numero di spettatori e quale ha raggiunto la quota di share più elevata. La classifica delle preferenze del pubblico ha evidenziato le performance di entrambi i programmi, offrendo una panoramica chiara di chi ha conquistato la serata.

? Punti chiave Chi ha vinto la sfida tra Ulisse e I Cesaroni?. Quale programma ha registrato lo share più alto ieri sera?. Come si sono divisi gli ascolti tra Rai e Mediaset?. Cosa dicono i dati definitivi sulla serata di lunedì?.? In Breve Dati ufficiali Auditel in uscita dopo le ore 10:00 di lunedì 18 maggio 2026.. Rai 2 trasmette The Unknown mentre Rai 3 propone il programma Newsroom.. Canale 5 punta su I Cesaroni – Il ritorno e Italia 1 su Attacco al potere 3.. Rete 4 dedica la prima serata al programma politico Quarta.. Lunedì 18 maggio 2026, i dati Auditel sulla televisione italiana mostrano una serata variegata tra grandi classici e nuovi appuntamenti, con i dettagli ufficiali sulla classifica degli ascolti in arrivo dopo le ore 10:00. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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