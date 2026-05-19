Auditel serata tv tra Ulisse e I Cesaroni | i dati della classifica

Da ameve.eu 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata televisiva di ieri, due programmi hanno dominato la scena: uno dedicato a un approfondimento storico e l’altro a una commedia familiare. I dati di ascolto di Auditel hanno mostrato quale delle due trasmissioni ha ottenuto il maggior numero di spettatori e quale ha raggiunto la quota di share più elevata. La classifica delle preferenze del pubblico ha evidenziato le performance di entrambi i programmi, offrendo una panoramica chiara di chi ha conquistato la serata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

? Punti chiave Chi ha vinto la sfida tra Ulisse e I Cesaroni?. Quale programma ha registrato lo share più alto ieri sera?. Come si sono divisi gli ascolti tra Rai e Mediaset?. Cosa dicono i dati definitivi sulla serata di lunedì?.? In Breve Dati ufficiali Auditel in uscita dopo le ore 10:00 di lunedì 18 maggio 2026.. Rai 2 trasmette The Unknown mentre Rai 3 propone il programma Newsroom.. Canale 5 punta su I Cesaroni – Il ritorno e Italia 1 su Attacco al potere 3.. Rete 4 dedica la prima serata al programma politico Quarta.. Lunedì 18 maggio 2026, i dati Auditel sulla televisione italiana mostrano una serata variegata tra grandi classici e nuovi appuntamenti, con i dettagli ufficiali sulla classifica degli ascolti in arrivo dopo le ore 10:00. 🔗 Leggi su Ameve.eu

auditel serata tv tra ulisse e i cesaroni i dati della classifica
© Ameve.eu - Auditel, serata tv tra Ulisse e I Cesaroni: i dati della classifica
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Auditel, i dati della serata: tra Ulisse, I Cesaroni e Quarta? Cosa scoprirai Chi ha vinto la sfida tra Ulisse e I Cesaroni? Come fanno i people-meter a misurare ogni singolo minuto di visione? Quali programmi...

Leggi anche: Ascolti tv 4 maggio 2026: Ulisse – Il piacere della scoperta, I Cesaroni 7, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

auditel serata tv traAscolti TV ieri sera, 13 maggio 2026: chi ha vinto tra Siani e Lazio-Inter?Andando con ordine, su RAI 1 è andato in onda il film di e con Alessandro Siani Succede anche nelle migliori famiglie, uscito nel 2024. Su CANALE 5, invece, il piatto forte della serata: la finale di ... money.it

Ascolti Tv, GF Vip senza rivali. Che sfida tra Ore 14 e Quarto Grado, vince…Ascolti tv e analisi auditel di venerdì 15 maggio: Grande fratello vip si prende il venerdì, mentre Ore 14 sera vince ancora la sfida con Quarto grado. Affari tuoi ancora in testa sulla Ruota della fo ... affaritaliani.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web